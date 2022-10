Exclu : "Bukaroo Bank", le nouvel album du Mauskovic Dance Band en écoute

Connu pour avoir été le batteur de Jacco Gardner et d'Altın Gün, Nic Mauskovic semble bien décidé à faire danser la planète avec ses complices du Mauskovic Dance Band. Avec Donnie Mauskovic, Marnix Mauskovic et Mano Mauskovic , plus le second batteur Juan Hundred, ils nous avaient déjà proposé un électrochoc sonore en fusionnant dans une transe post-punk un groove électro cosmique où la cumbia psychédélique dansait avec l'afro-funk, les sonorités afro-caribéennes, la new-wave new-yorkaise ou le disco. Pour notre plus grand bonheur le quintet d'Amsterdam n'en a pas fini avec ses explorations foutraques et a réinventé ses rythmiques euphoriques en se tournant cette fois vers les productions jamaïcaines sur l'album Bukaroo Bank attendu le 21 octobre et déjà en écoute ici :

Les douze titres de cet album ont cette fois été construits collectivement autour de jams-sessions improvisées en 2020 entre deux confinements, une nouvelle approche qui donne cette impression de live à l'écoute de Bukaroo Bank. Les membres du MBD on fait appel à l'ingénieur du son Kasper Frenkel, pour guider leurs pulsations extatiques vers une galaxie dub rétro-futuriste, laissant le ska, le highlife, l'afro-disco ou le son du Bristol des années 80 s'inviter à ce nouveau tourbillon rythmique intemporel.

Mauskovic Dance Band est en concert le 1er décembre au Mazette à Paris