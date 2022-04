Exclu : "Days Go By" et "Better Days" de Michelle David & The True-Tones

Après un album de noël l'an dernier Michelle David & The Gospel Sessions enrichit un peu plus son univers sonore ajoutant des saveurs brésiliennes et des rythmes africains à son puissant cocktail de gospel, de soul de funk et de rythm & blues. Une évolution musicale qui s'accompagne d'un nouveau nom pour le quatuor batave, désormais surnommé Michelle David & The True-tones. Aussi à l'aise dans les envolées au groove dévastateur que dans les ballades qui vous fendent l'âme la chanteuse américaine et ses trois musiciens plongent un peu plus dans la mémoire collective afro-américaine donnant aux onze titres de leur nouvel album Truth and soul des airs seventies de voyage groove extatique.

Sur le titre Days Go By, Michelle David chante merveilleusement ses pensées négatives pendant la pandémie sur un air soul délicat où les cordes échappées d'une vieille musique de film se mêlent à des éléments brésiliens, comme la guitare à cordes de nylon, le pandeiro et la cuica. « J'étais un peu malade et fatigué d'être malade et fatigué. Mes pensées et mes émotions avaient besoin d'une échappée à la lourdeur de tout cela ».

Sur le titre enjoué Better Days, Michelle David glisse un message fraternel d'espoir sur un air de boogaloo lowrider avec ses riffs de guitare cool rythmés par les tambours du percussionniste « Qui ne souhaite pas ou n'aspire pas à des jours meilleurs. Parfois, ce n'est qu'un mot, une phrase, une poignée de main, un câlin, un baiser » déclare la chanteuse.

Michelle David & The True-tones est en concert le 28 avril au New Morning à Paris.

