Exclu : "Ego", la poésie intérieure d'Alban Claudin

Après "It's a Long Way To Happiness", un premier disque solo inspiré par la nature et des musiciens comme Erik Satie, Yann Tiersen ou Chilly Gonzales, Alban Claudin poursuit son voyage, entre néo-classique et électro-acoustique. Plus introspectif, cette fois, ses compositions aériennes vont aussi chercher du côté de la pop par leurs structures et leurs mélodies. L'album Room of Reflection pose la question de l'identité. Comment la vivre, la penser dans la société d'aujourd'hui ? Comment prendre du recul dans un monde de la représentation ? La conscience que l'on a de soi-même ne permet t'elle pas d'apprendre à s’aimer et donc de faire un premier pas pour aimer les autres !

"Composée dans un chalet au bord de l’eau en pleine forêt, Ego est une mélodie flottante assez aérienne et parfois tourmentée ; comme sur un fil, elle illustre l’équilibre fragile entre sérénité et inquiétude qui peuvent se jouer de nos émotions dans nos rapports avec le monde, avec les autres, avec le monde des autres", confie Alban Claudin :

Avec un père professeur de batterie et une sœur joueuse de piano, Alban Claudin aborde les touches du clavier dès l’âge de 5 ans. Diplômé du conservatoire à Dijon, il est passionné par l'œuvre de Maurice Ravel « que j’écoute au moins une fois par jour », précise-t-il. En 2014, Il commence à composer pour des courts métrages et documentaires puis pour le cinéma avec notamment la B.O du film Amore Mio de Guillaume Gouix avec Alysson Paradis et Élodie Bouchez. Il collabore avec des marques comme Louis Vuitton, Van Cleef & Arpels, Chanel... En plus de Clara Luciani qu'il accompagne depuis ses débuts, Il joue aussi auprès de Yelle , Voyou, Adrien Gallo ou Esther Abrami.

Pour son deuxième disque solo, il a "pensé chaque morceau comme une émotion et l’album entier comme un appel à l’imagination, au rêve, à l’évasion, au bien-être mais aussi à la concentration, explique-t-il. "Pour capter et transmettre ces émotions, j’ai voyagé pendant plusieurs semaines en pleine nature dans différentes régions de France avant de m’installer pour composer, dans un lieu vide, avec un piano comme seul compagnon".

Notez que pour accompagner la sortie de l’album l'artiste Alban dévoilera une série de vidéos intitulée My Music, Your Room, dans laquelle il va jouer sa musique directement chez les gens, dans leur pièce préférée. j