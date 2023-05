Exclu : "Greens", le banquet jazz de Paolo Fresu et Omar Sosa

C'est sans nul doute l'un des plus beaux duos jazz de ces deux dernières décennies. Depuis leur rencontre en 2006, Paolo Fresu et Omar Sosa ont affiné concert après concert un discours musical contemporain où s'entremêlent avec raffinement les musiques jazz et classique, cubaines et africaines. Après Alma en 2012 et Eros en 2016, le trompettiste-bugliste sarde et le pianiste cubain se sont à nouveau réunis pour écrire un nouvel album concept, Food, un banquet sonore poétique et militant conçu comme une enquête culinaire sur les aspects essentiels de la nourriture. La trompette atmosphérique de Fresu et les claviers sensibles de Sosa partagent ici les sons délicats de vin qui coule et de cuisines en effervescence enregistrés dans un panel cosmopolite de restaurants et de caves à vins comme sur ce premier titre Greens :

« La réflexion sur l'alimentation est désormais une grande priorité. La nourriture se mêle à l'environnement, à l'économie, à la société, au respect, à l'équité, à la religion. Aussi, le thème de la migration auquel nous assistons chaque jour confusément inclut une réflexion sur l'alimentation, sur la production, et surtout sur son approvisionnement et sur l'impact environnemental » explique Paolo Fresu à propos du titre Greens.

Le duo évoque aussi dans son voyage culinaire, la convivialité et le plaisir partagé du goût, rejoint par le rappeur de Washington, DC Kokayi, le chanteur Cristiano de André, le violoncelliste Jaques Morelenbaum, le chanteur sud-africain Indwe et le batteur américain Andy Narrell.

Avant la sortie de l'album Food le 19 mai sur le label Tuk Music, Paolo Fresu sera en concert le 13 mai à l'Institut océanographique pour le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris.