Exclu : ‘Joy Road’, hommage suave de Jazzanova à Strata Records

Près de 7000 kilomètres séparent Berlin de Detroit, deux métropoles aux cultures musicales aussi riches que tranchées. Si la capitale allemande et l’ancienne Motor City partagent depuis la fin du siècle dernier un goût prononcé pour les rythmes techno, leurs plus anciennes traditions sont ailleurs et leurs musiciens se connaissent peu, voire pas du tout. C’est donc presque un petit miracle que cette rencontre annoncée du collectif Jazzanova et d’un label aussi obscur que culte dans la contre-culture jazz des années 70, l’avant-gardiste et très éphémère Strata Records.

En plus d’un voyage dans l’espace, c’est donc aussi un bond dans le temps de près de cinquante ans que propose le collectif berlinois au travers de ce nouveau projet édité par les Anglais de BBE. La petite maison londonienne donne ainsi une première suite originale à son travail d’orfèvre autour de la redécouverte de ce catalogue précieux, une compilation signée par le capé DJ Amir ayant déjà vu le jour l’an dernier. Partageant depuis leurs prémices cette culture du digging, les cinq de Jazzanova sont tombés sous le charme de cette proposition de réinventer aujourd’hui certaines des plus belles pépites du label de feu le pianiste Kenny Cox.

Au moins aussi connus pour leur collection de remixes que pour de nombreux hits fait-maison, Jazzanova avait disparu des écrans durant une bonne dizaine d’années avant de renaître il y a quatre ans avec The Pool, un nouvel album non-restrictif qui rénovait leur formule historique basée sur leur maîtrise du sampling et des instrumentations down-tempo. Toujours accompagnés de DJ Amir, ces vétérans du nu-jazz ont donc frotté leurs instruments et leur passion à l’héritage de Strata Records pour donner naissance, en studio, à une dizaine de relectures originales réunies au sein d’un même disque attendu à la fin du mois. En forme de nouveau prélude à cette rare sortie, le collectif vous offre aujourd’hui en avant-première Joy Road, une célébration suave du titre du même nom publié en 1975 par l’organiste Lyman Woodard. Classe.

