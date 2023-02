Exclu : l'album "Passarinho" de João Selva en écoute

En 2021, le plus Lyonnais des cariocas venait ensoleiller nos journées toujours marquées par la pandémie avec son album Navegar , une ode à la créolité et à la tolérance rythmée par un groove exubérant. Après avoir milité contre l'ex-président Bolsonaro sur le EP Se Acabou, João Selva a repris la mer, poursuivant sa croisière pop tropicale festive sur le mythique Atlantique Noir avec l'album Passarinho, attendu le 3 février sur le label Underdog Records et en écoute ici.

João Selva retrouve ici son complice multi-instrumentiste et producteur Bruno Patchworks pour partager sa poésie solaire sur des orchestrations luxuriantes où les mots dansent sur un groove latin jazz sensuel sublimé par les arrangements de cuivres et de cordes. L'artiste d’Ipanema multiplie les influences musicales et culturelles guidant son cocktail tropicaliste et militant de musiques brésiliennes, de soul, de jazz, folk et de funk vers de nouvelles vibrations du semba angolais au funaná capverdien, en passant par le zouk caribéen ou la rumba congolaise.

Le songwriter évoque sur le titre Passarinho l’effondrement environnemental de la Terre et la perte dévastatrice de la biodiversité en utilisant l’imaginaire populaire du petit oiseau dans la culture du nordeste brésilien, nous rassure sur Cantar cantar en rappelant que « quand ça va mal, il suffit de chanter pour que ça aille déjà un peu mieux » et bien sûr nous appelle à une fête libératrice sur Seu Carnaval ou Menina me encanta.

João Selva est en concert:

le 23/03 : Paris (75) New Morning

le 29/03: Lyon (69) Transbordeur

le 07/04 : Beausoleil (06) CC Prince Jacques

le 04/06 : Perpignan (66) Festival Ida Y Vuelta

le 16/06 : Riorges (42) Fête de la Musique