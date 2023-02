Exclu : "Legacy", le premier album d'Emile Londonien en écoute

Les "Emile" sont trois, Nils Boyny au clavier, Matthieu Drago à la batterie et Théo Tritsch à la guitare basse, co-fondateurs du collectif strasbourgeois Omezis, attaché à la création collective et à la fédération des artistes et regroupant musiciens, Dj’s, vidéastes et un label indépendant. Avec leur premier album Legacy, le trio convie toutes les esthétiques du jazz sans aucun a priori et porte une réflexion sur ce genre qui ne cesse de se régénérer. « Jouer avec le temps et en son temps tout en posant les bases d’une réflexion qui pense la musique comme une conversation avec l’Histoire. ». La preuve par l'écoute de l'album dans son intégralité :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Si le trio Emile Londonien a été marqué principalement par la scène anglaise des années 2010-2015, son nom est aussi un clin d’œil au très inspirant saxophoniste Émile Parisien, à son son immédiatement reconnaissable et à son jeu très libre. Leurs influences sont éclectiques : la musique militante, spirituelle et sans concession de The Comet Is Coming mené par le saxophoniste Shabaka Hutchings ; la house-jazz-down-tempo axée sur la danse du projet Atjazz de Martin Iveson ; la mixture funk-hip-hop-grime-jazz de Yussef Dayes et Kamaal Williams et le terrain cosmique de l’extra-terrestre Sun Ra. Et aussi les œuvres du précurseur du free jazz Ornette Coleman et du déroutant pianiste Thelonious Monk.

Publicité

« Nous sommes toutes et tous les héritiers de nos influences, enfants de nos références et synthèse de ce qui nous entoure. Nous chérissons ce passage de relais, parfois plongés dans les archives, parfois témoins des révolutions contemporaines. Nous devons tout autant aux pionniers défricheurs du jazz traditionnel et du UK jazz qu’à ceux de la house music et du broken beat. Revendiquer son héritage pour proposer une vision contemporaine, en conscience, voilà tout l’enjeu qui nous anime. »

Le passé et le présent sont donc dans la besace du trio Emile Londonien pour inventer la magie d'un futur faisant la part belle à la culture Club qui amène le jazz partout, y compris sur la plage. Leur transe addictive est travaillée avec le quatrième larron du groupe, leur ami et ingénieur du son Thomas Binetruy (co-fondateur du collectif Omezis) qui partage leur philosophie artistique et leurs expérimentations au sein d'un laboratoire-studio commun.

- Antoine Berjeaut Trompette

- Nils Boyny Claviers

- Matthieu Drago Batterie

- Kuna Maze Synth, Dub Siren

- Léon Phal Saxophone

- Emile Parisien Saxophone

- Théo Tritsch Basse

L'album Legacy sort sur le Label Naïve Records le 10 février 2023. En concert à La Maroquinerie le 20 mars 2023