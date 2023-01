Exclu : “Leila”, le nouveau clip d’Acid d’Arab

Acid Arab est de retour. Ce duo de djs devenu collectif au fil des tournées a popularisé de longue date dans l’Hexagone la rencontre entre musiques électroniques et orientales. Si ce syncrétisme hardi ne date pas d’hier (Byrne et Eno s’y frottaient dès les années 80), la petite bande de Guido Minisky et d’Hervé Carvalho a creusé en France en l'espace de quelques années un sillon dans lequel se sont engouffrés depuis nombre de producteurs, de musiciens, et de djs. Quatre années après la sortie du bionique Jdid, le collectif franco-algérien prépare le mois prochain la sortie d’un troisième disque baptisé simplement ٣, le chiffre trois en langue arabe, et dévoile pour l'occasion un nouveau clip en forme de transe introspective réalisé par Jordan I. Cardoso.

Votre dernier album Jdid avait notamment mis le raï à l’honneur, que réserve ce troisième disque ?

C’est un album qu’on a voulu un peu plus club que les précédents. Il y a eu un effet Covid qui nous avait plombés et qu’on a voulu dépasser cette fois-ci. Le disque précédent était un peu plus lent et on a souhaité ici contrecarrer l’affaire, rapprocher les gens en club et qu’on se touche un peu plus (rires). La musique algérienne est quand même encore très présente sur cet album, même s’il y a des envolées vers la Syrie avec Wael Alkak ou la Turquie avec Cem Yıldız. C’est vrai que la musique chaoui, le raï, la musique staifi, sont les musiques d’où vient notre claviériste Kenzi et ça continue donc à nous influencer et à nous inspirer.

Il y a aussi sur ce disque des retrouvailles posthumes avec Rachid Taha sur un titre et on est très heureux de pouvoir faire ça. On avait gardé cet enregistrement très longtemps avant de nous en servir, son fils Lyès - que je salue - nous a permis de l’utiliser et on espère le mettre à l’honneur dans ce morceau. C’était une prise de voix réalisée pendant une soirée et non dans un studio, c’était donc vraiment un moment de vie enregistré avec lequel on a fait un track, et c’est donc très émouvant pour nous de sortir ce titre sur l’album.

Quelle est l’histoire de Leila, le nouveau clip que vous dévoilez aujourd’hui et qui invite au micro Sofiane Saidi ?

C’est un titre qu’on avait enregistré avec Sofiane sur l’album précédent, une histoire un peu autobiographique basée sur le texte de Sofiane qui évoque l’arrachement au pays et la difficulté de trouver sa place dans une nouvelle société. Mais aussi une relation difficile avec une femme qui s’appelle Leila donc. Sofiane était l’une des premières rencontres qu’on a faites avec Acid Arab pendant un concert à La Réunion à nos débuts. Assez vite, on avait eu un morceau instrumental qui s’appelle La Hafla, et puis c’est devenu une version vocale avec Sofiane au chant. Au-delà de l’entente artistique, il y a une vraie entente amicale avec lui, il est venu avec nous sur scène plusieurs fois, il a chanté sur l’album précédent, et le revoilà donc sur Trois.

Vous préparez un concert en son spatialisé lors de l’Hyper Weekend Festival, qu’apporte cette technologie à votre musique en live ?

Ça fera sûrement une belle économie pour certains puisqu’au lieu d’avoir le sentiment que la musique est dans tous les sens, elle sera réellement dans tous les sens (rires). Il y a un vrai truc amusant dans le son 3D, on ne sait pas trop où se situe le curseur entre le gadget et la véritable création musicale mais c’est une expérience assez marrante pour les gens qui, où qu’il se trouvent, auront des apparitions sonores et des ressentiments très différents… On a hâte de découvrir ça et de le vivre nous-mêmes sur scène.

