Exclu : "Medewui", le jam mondial de Guts et Pat Kalla

Le voyage continue pour Guts. Le beatmaker français a certes dû composer durant de longs mois, et comme tant d’autres de ses pairs, avec la pandémie et la fermeture des frontières. Pas question néanmoins pour ce baroudeur invétéré de renoncer au credo qui habite de longue date sa production, ce goût sincère et total pour la rencontre musicale qui relie de ses fils invisibles l’Afrique, l’Europe, et les Caraïbes.

Figure infatigable de la communauté digging, Guts n’a cessé d’afficher depuis ses débuts dans les années 90 son goût pour les pépites groovy méconnues, poursuivant à travers divers projets sa quête de perles oubliées jusqu’à y dédier une série de compilations solaires. Et lorsqu’il compose et met en musique lui-même, cet enfant du rap n’oublie pas ses réflexes de chercheur de samples, tentant d’attirer à lui les vibrations du monde entier pour faire monter la température de ses productions à l’image de son dernier album Philantropiques publié il y a maintenant trois ans.

Aujourd’hui, c’est donc avec un nouveau disque en forme de fusion collective que revient dans les bacs l’ancien Alliance Ethnik. Intitulé Estrellas, cet album aux allures de piste aux étoiles est un voyage dans la tectonique musicale de trois continents, un partage de traditions et d’improvisations réunissant vingt-cinq artistes et complices en provenance de Santiago, de Paris, ou de Cotonou. Quinze jours durant au creux d’un studio situé à Dakar, Guts a ainsi mêlé les langues, les cordes et les cuivres pour façonner ce nouveau projet en forme de jam mondial, étoffant au passage sa stature d’habile entremetteur à l’instar des illustres Damon Albarn , Gilles Peterson, ou Richard Russell.

En guise de prélude de choix, Estrellas se dévoile dès aujourd’hui avec la mise en ligne de Medewui, l’une des compositions les plus enivrantes de ce nouveau disque à découvrir en avant-première. Une pépite portée par le chant sensuel du griot du groove Pat Kalla et celui de l'ancienne figure d'Orchestra Baobab Assane Mboup, deux voix qui s'enroulent ici autour d'une mélodie cuivrée et de chœurs cubains magnétiques. "L’original est un titre béninois, afro-latino mais avec un côté blues, parfois même soul, explique ainsi le leader du Super Mojo. C’est ce qui lui donne sa profondeur, en plus du texte qui parle de ne pas dévoiler tous ses trésors, de garder une part de secret". Bingo.

"Estrellas", le nouvel album de GUTS, est attendu le 21 octobre via le label Heavenly Sweetness.