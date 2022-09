Exclu : "Missing Arrow", l'hommage à Strasbourg d'Emile Londonien

On les avait découverts sur la compilation Jazz à Vienne Past and Future sortie au printemps dernier : Emile Londonien, trois musiciens pour un seul nom, membres actifs du collectif Omezis regroupant des artistes, musiciens, Dj’s, vidéastes et un label indépendant et défricheur. Le trio s’imprègne de la scène jazz anglaise de ces quinze dernières années et en donne une vision percutante. On découvre le titre Missing Arrow sur lequel le trio invite le saxophoniste Leon Phal , « véritable coup de cœur artistique et amical » et aussi adepte des mélanges entre jazz, house, drum’n’bass et afrobeat. « Notre projet a toujours été un hommage à notre ville natale » précise l'hydre à trois têtes qui sort une nouvelle vidéo riche d'archives du passé collectées par l'institut audiovisuel français INA :

Nils Boyny au clavier, Matthieu Drago à la batterie et Théo Tritsch à la guitare basse se sont rencontrés lors des soirées thématiques organisées par le collectif cofondé par le batteur. Imprégnés du broken beat né au Royaume-Uni à la fin des années 1990, leurs influences sont nombreuses et variées : The Comet Is Coming du saxophoniste Shabaka Hutchings, Atjazz, l’extra-terrestre SunRa, Ornette Coleman, Thelonious Monk ou encore la House mudic et le Hip-Hop.

Jazz Contenders a été enregistré à Strasbourg avec le quatrième et indispensable larron de l'aventure, leur ingénieur du son Thomas Binetruy (co-fondateur du collectif et label Omezis). «L'improvisation est au cœur de notre démarche. La recherche du son, l'arrangement, les mélodies, le groove, "Jazz Contenders" est l'essence même de notre philosophie.» dixit Matthieu Drago. « Il nous a semblé important, via ce featuring, de faire un clin d'œil à cette nouvelle scène florissante du jazz français. Nous avons mis beaucoup d'influences et de références importantes à nos yeux, dans cet EP, c'est un hommage à notre ville, mais aussi au trio jazz, à l'interplay et à toute la musique qui nous ont, de près ou de loin, fait vibrer. »

Jazz Contenders sort le 9 septembre sur Naïve records