Exclu : "Oiseau", l'ode à la liberté de Laurent Bardainne et Bertrand Belin

Impossible de se passer de cet Hymne au Soleil, véritable havre de beauté jazz radieuse et solaire sorti des rêveries soulful du saxophoniste et de son Tigre d'Eau Douce. Parmi les onze bijoux de ce deuxième voyage onirique gravé par Laurent Bardainne avec son quartet, nos programmateurs sont tombés amoureux du titre Oiseau, une ballade intemporelle à la douceur libératrice qu'ils glissent amoureusement dans leurs enchaînements depuis l'an dernier. D'autant que le groove contemplatif et entêtant du combo est ici sublimé par la poésie réaliste du chanteur Bertrand Belin. Ne manquait plus alors qu'à mettre en images cette ode fraternelle à la liberté, une mission confiée à Jules Tardif qui illustre cet univers à merveille dans cette vidéo:

« j'ai été enthousiasmé par cette proposition de clip qui raconte une journée parfaite de 2 soeurs skateuses et leur bande, pour moi le skate représente la liberté et le partage. En plus, ce projet faisait également le lien avec l’univers visuel de mes albums, crée par Soy Panday, skateur pro et fondateur de Magenta skateboard » explique Laurent Bardainne avant d'entamer une nouvelle tournée en décembre avec son quartet composé du batteur Philippe Gleizes, du bassiste Sylvain Daniel, du percussionniste Bambi Fabe Beaurel et de l’organiste Arnaud Roulin.

