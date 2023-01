Exclu : "Rakiya Su Katamam", la danse psychédélique d'Altın Gün

Après avoir rendu hommage à la pop électronique des années 80 sur ses deux derniers albums, le sextet a décidé de replonger dans les sonorités psyché groove et acid folk rêveuses de ses reprises du répertoire anatolien. Jacco Gardner et ses complices renouent ainsi avec cette recette irrésistible qui a fait leur succès en live irradiant d'énergie rock seventies les scènes des plus grands festivals.

Parmi les dix titres de ce cinquième long format, Aşk, Rakiya Su Katamam résonne comme un chant d'amour cosmique avec les vrombissements de ses guitares rock, son saz psychédélique et sa rythmique haletante sur laquelle s'élève la voix toujours sensuelle de la chanteuse Merve Daşdemir. Un bijou de rock spatial illustré par la danse libératrice de Manon Colin dans un clip aux animations hallucinatoires de Sylvain Rusques & Simon Moreaux.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« Nous avions essentiellement produit l'album Âlem à la maison à cause de la pandémie », explique la chanteuse Merve Daşdemir. « Maintenant, nous sommes revenus à l'enregistrement en direct sur bande ». Pour façonner ce son rock des années 70, le combo basé à Amsterdam s'est retrouvé en studio développant collectivement ce nouveau projet et usant de matériels d'enregistrement analogiques. Altın Gün s'impose une fois de plus dans l'art de perpétuer les airs folkloriques turcs traditionnels et l'esprit libérateur de la scène musicale alternative stambouliote d'antan : « Ces chansons ont été reprises tellement de fois. Mais pas vraiment dans des versions pop psychédéliques » conclut le groupe.

L'album Aşk sort le 10 mars sur le label Glitterbeat et Altın Gün sera en concert les 15 et 16 avril au Trianon à Paris et le 18 avril au Transbordeur à Villeurbanne.