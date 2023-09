Exclu : Yom sublime le temps perdu sur "Nostalghia"

Comme autant de voyages spirituels, les multiples projets du clarinettiste virtuose l'ont conduit a explorer des univers musicaux aussi divers que le klezmer traditionnel, le rock, l'americana, les musiques électroniques, classiques ou contemporaines. Dans sa quête intime et singulière de mémoire, Yom s'est tourné un temps vers la musique sacrée avant de s'associer en 2020 au pianiste Léo Jassef pour réaliser Célébration, un chef d'œuvre de musique contemplative et élégiaque à la beauté hors du temps. Une collaboration que l'artiste poursuit sur l'album Alone In The Light dont il dévoile aujourd'hui le titre Nostalghia :

Pour afficher ce contenu SoundCloud, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Nostalghia est le morceau originel de ce disque, celui où j'ai compris le son, l'espace, l'émotion que je cherchais et où le travail avec Léo Jassef a pu commencer. La référence à Andreï Tarkovski n'est pas littérale, c'est plus un rapport au temps, au passé, aux images qui défilent dans mon esprit quand j'écoute le morceau, ce regard vers le passé, empli à la fois d'émotion et de sérénité, qui sous-tend l'ensemble de la composition d'Alone In The Light, et particulièrement de ce morceau." confie Yom, qui nous plonge ici avec son complice dans une transe nocturne apaisante guidée par l'épure et l'intensité émotionnelle.

Publicité

L'album Alone In The Light est attendu le 13 octobre sur le label Planètes Rouges et Yom est en concert le 27 novembre au Théâtre de l'Athénée à Paris.

Voir toutes ses dates de concert ▶