Fabrice Martinez, envoûté par le groove de Stevie Wonder

Compositeur, pianiste, harmoniciste et percussionniste, Stevie Wonder excellait dans tous les styles. Il est l'un des vocalistes les plus doués de sa génération. Dans les années 70, sa musique était une évolution moderne de la soul et du rhythm and blues, truffée d'innovations sonores, travaillées entre analogique et synthétiseur avec le producteur Malcolm Cecil. Il a toujours privilégié les approches nouvelles d'une idée musicale. Nul doute que cette revisite magistrale et osée de Fabrice Martinez et de ses acolytes, l'enchantera.

Dévoilant le premier extrait de son album, le trompettiste nous parle de sa version de Do Yourself A Favor dans laquelle le chant est remplacé tour à tour par la guitare et la trompette : "Éduquez votre esprit, remettez vous les idées en place" disait Stevie Wonder dans ce titre. Il est ici transfiguré par le rythme « Seben » originaire du Congo. On voyage à Pointe Noire, on danse, on transpire ! C'est de là qu’ est né "Stev’in My Mind" :

Figure majeure de la scène française en jazz et musiques improvisées mais aussi dans des répertoires de musiques classique, contemporaine ou traditionnelle, Fabrice Martinez (ONJ d'Olivier Benoit, Tony Allen, Alpha Blondie, Jacques Higelin, Sergent Garcia) est un compagnon de choix de Supersonic , du New Quartet de Daniel Humair, du Sacre du Tympan , du Transatlantic Roots de Bruno Angelini ou encore des projets Métatonal et ICI de Marc Ducret. Directeur artistique du projet Twins avec le collectif La Boutique et l'accordéoniste Vincent Peirani, ce funambule qui œuvre aussi dans le trio Drôles de Dames , s'est imprégné des harmonies et rythmiques de Stevie Wonder pour les emmener vers une transe purement jouissive.

Le projet a pris forme dans son esprit lorsqu'il a rencontré le batteur-percussionniste Romaric Nzaou à Pointe Noire (Congo), un spécialiste de musique traditionnelle africaine avec qui il partage un même engouement pour la période Motown du maître. "Après des mois à me balader dans la vie de cet immense artiste, mon attirance s’est portée sur la période 1970-1979, notamment les albums Signed, Sealed & Delivered, Where I’m Coming From, Music of My Mind, Innervisions, Fulfillingness, First Finale, Songs in the Key of Life, et Journey Through the Secret Life of Plants. Je me lance alors dans une écriture nourrie des rythmes traditionnels africains". Deux résidences (à l’Institut français de Pointe-Noire puis en France pour le festival Africolor) donnent ses couleurs au projet, avec Wurlitzer, orgue, Fender Jazz Bass, clavinet, trompette, guitare :

Le synopsis du projet étant le suivant : "Stevie, vivant une partie de sa vie au Ghana, s'intéresse de fait à la culture africaine et entend à nouveau sa musique des années 1970 passée au travers de rythmes traditionnels », Fabrice Martinez a rassemblé "une équipe choc, dit-il, empruntée à Alpha Blondy, Manu Dibango ou encore Alain Bashung". Pour faire la juste paire avec Romaric Nzaou, il fallait un bassiste au groove d'enfer, soit le Franco-camerounais Raymond Doumbé (Sam Tschabalala, Miriam Makeba et Manu Dibango), une claviériste, Bettina Kee, qui prend son pied à l'orgue Hammond et un guitariste qui fait "des solos à couper le souffle".

On aime le groove irrésistible de cet album, l'intensité de jeu, la limpidité des arrangements pourtant parfois sophistiqués et surtout l'exaltation que procure cette musique à découvrir absolument sur scène.

Concert de sortie de l'album Stev'in My Mind le 12 octobre à Paris, au Studio de l’Ermitage