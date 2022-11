"Face To Face", l'album perdu de Vusi Mahlasela, Norman Zulu et Jive Connection

Originaire de Pretoria, Vusi Mahlasela est une des grandes voix de la lutte contre l'apartheid puis du pardon et de la réconciliation. Connu pour ses chansons folk, le songwriter sotho surnommé "The Voice" of South Africa s'est aussi illustré dans d'autres registres comme ce fut le cas avec son aventure en Suède, un pays soutient de longue date de la lutte pour la liberté de l'Afrique du Sud. L'année de l'élection de Nelson Mandela en 1994, il enregistre un premier album avec la formation soul-jazz Jive Connection, fruit d'une collaboration qui va durer avec des tournées régulières. L'histoire discographique de cette rencontre culturelle et musicale se poursuit avec la sortie en janvier prochain de Face To Face, un album enregistré en 2002 et découvert dans les archives du producteur Torsten Larsson.

Sur les douze titres de Face To Face Vusi Mahlasela chante de sa voix puissante ses textes militants sur les arrangements jazz et funk de Jive Connection. Appuyées sur les sessions par le songwriter et chanteur Norman Zulu, les incantations vocales sud-africaines s'élèvent sur des rythmes funk, soul, afrobeat ou reggae. Le groove règne, intemporel et extatique, comme sur ce titre Faceless People, une complainte inébranlable sur la maltraitance des enfants.

« Ce fut un voyage tellement fantastique de travailler avec Vusi et tous les musiciens suédois. Vusi et Norman Zulu ont appris aux Suédois à faire tous leurs chœurs dans toutes ces différentes langues sud-africaines. Je me souviens que j'étais tellement impressionné par la voix et les arrangements vocaux de Vusis. Créer tous ces grooves en quelques jours en Suède, tellement d'amour et de plaisir ! » se souvient le producteur Torsten Larsson.