"Faces in the Firelight", le chant d'amour pastoral de Shana Cleveland

Quand elle n'officie pas au sein de sa formation surf rock La Luz, Shana Cleveland sculpte un univers sonore fantasmagorique, déclamant sa poésie sur des oeuvres solos comme Night of the Worm Moon, inspirée par les pionniers afro-futuristes Herman "Sun Ra" Blount et Octavia Butler. Au cours de sa grossesse et juste après, la chanteuse a écrit les chansons de son nouvel album Manzanita, du nom d'un petit arbre à feuilles persistantes de Californie aux propriétés médicinales. Car s'est bien dans la nature sauvage de la côte-ouest américaine, que l'auteure à trouvé ses mots d'amours aussi intimes que poétiques. En témoigne cette première ballade Faces in the Firelight illustrée par une vidéo pastorale et psychédélique réalisée par Two Seraphim.

Ce premier titre Faces in the Firelight, s'adresse à la fois à son fils et à son partenaire de vie, le musicien et producteur Will Sprott: « La chanson raconte comment j’ai regardé Will s'occuper d'un énorme tas de déchets brûlés qui continuait à brûler longtemps après la tombée de la nuit, et comment j’ai réalisé qu'il ressemblait à l'image échographique que nous avions sur notre réfrigérateur. Je me suis dit que le plus grand acte d'amour était peut-être d'attendre quelqu'un. De dire, je serai là quand tu auras fini, quand tu seras prêt » explique Shana Cleveland dont la voix s'élève comme en suspension sur les arrangements pop folk subtils de cordes, pedal steel, dulcimer, glockenspiel, clavecin ou synthés.