"Falling Grace", les revisites lumineuses de Romain Pilon

Après l'album Cooper, en compagnie du claviériste Tony Paeleman, du pianiste Pierre de Bethmann, du saxophoniste Seamus Blake et du batteur Fred Pasqua, Romain Pilon, guitariste reconnu sur la scène du jazz européenne, a pioché dans le répertoire des standards, exhumant des raretés du Great American Songbook et des pépites composées par Herbie Hancock, Steve Swallow, Thelonious Monk ou Miles Davis. Enregistré et mixé à Paris au Studio de Meudon par Julien Bassères et masterisé à New York, Falling Grace offre une musique limpide, pleine de grâce, qu'apprécieront les adeptes du be-bop et du jazz moderne. On découvre sa version d'Horace-Scope, le titre éponyme du disque d'Horace Silver enregistré en deux jours en 1960 (Blue Note) :

Formé aux Etats-Unis et installé à Paris depuis une quinzaine d'années, Romain Pilon a joué et enregistré avec Ben Wendel, Brian Blade, Sam Yahel, Christian Scott, Esperanza Spalding, Lionel Loueke... Toute ressemblance avec le jeu de John Scofield ou celui de Jim Hall n'est pas fortuite, ni son admiration pour le son de Pat Metheny. Pour éclairer son phrasé élégant et lyrique sur une guitare conçue par le luthier Aurélien Peras (montée avec des micros Kent Armstrong), il a choisi une section rythmique complice et hors-pair composée du batteur Jeff Balard (Chick Corea, Brad Mehldau) et du contrebassiste franco-israélien Yoni Zelnik (Géraldine Laurent, Avishai Cohen).

Romain Pilon devrait sortir bientôt un autre disque en trio avec le bassiste Jeff Denson et le très célèbre batteur Brian Blade mais nous n'en dirons pas plus. Notez aussi qu'en concert le trio change de couleur avec le jeune batteur new-yorkais Adam Arruda.

L'album Falling Grace est sorti le 4 mars 2022 sur le label jazz&people

