Fantastic Negrito annonce l'album acoustique "Grandfather Courage"

Depuis sa renaissance artistique en 2016 avec l'album The Last Days Of Oakland, Fantastic Negrito partage ses chroniques acerbes de nos sociétés en crise en usant d'un cocktail punk de sonorités blues, funk, soul ou rock. Le multi-instrumentiste autodidacte que l'on a cru perdu après un terrible accident de voiture en 2000, s'illustrait une fois de plus l'an dernier avec l'album White Jesus Black Problems.

Un album concept ambitieux plongeant dans les racines racistes et capitalistes des États-Unis inspiré par l'histoire vraie de ses aïeux Grandma Gallamore une écossaise blanche, une servante sous contrat, vivant en union libre avec un afro-américain esclave de la septième génération (Grandfather Courage). « Les deux ont formé une union interdite à l'époque de l'esclavage dans les années 1750 en Virginie. S'ils ont pu le faire, quelle est notre excuse ? » interroge Xavier Dphrepaulezz de son vrai nom. Un conte engagé qu'il a décidé de réimaginer laissant derrière lui les explosions rythmiques rageuses pour une version acoustique sublimant ses textes et ses performances vocales.

« Si vous voulez emmener votre esprit, votre corps et votre âme en voyage, écoutez l'enregistrement réinventé de Highest Bidder » déclare Fantastic Negrito à propos de cette nouvelle version de son brûlot contre la cupidité où les guitares acoustiques et le piano ont remplacé les extravagances P-Funk de l'original. Enregistré avec son groupe de tournée, l'album présente aussi une version blues gospel poignante du titre Oh Betty témoignant une fois de plus de l'immense talent de l'artiste à explorer toutes les nuances de la musique afro-américaine.

Fantastic Negrito est en concert le 11 février au Café De La Danse à Paris.