"Fantômes...Futurs", le chant des cordes de Kham Meslien

Rares sont les contrebassistes qui explorent à ce point l'infinie musicalité de leur instrument et plus rares encore sont ceux qui décident d'immortaliser en solo leurs compositions. Après avoir sillonné la planète aux côtés de Lo’Jo jusqu'en 2016 et avoir collaboré avec des artistes comme Robert Plant, Archie Shepp, Robert Wyatt ou encore Justin Adams, Kham Meslien a décidé d'écrire son propre voyage.

Une aventure en solo née sous le signe de la liberté, celle des improvisations spontanées du jazz et des sons du monde mis en boucle et cadencés avec un looper. Les cordes chantent chaleureuses ou graves, le bois résonne comme en suspension, les rythmes et les vibrations se superposent au gré des pensées et des émotions de l'artiste pour un récit introspectif aux mélodies enchanteresses.

Avant la sortie de "Fantômes...Futurs", le 23 septembre sur le label Heavenly Sweetness, Kham Meslien partage le titre F comme : « c'est un son qui image un rêve, un charango andin joue des mélodies d’Orient pour une danse sur les terrils du nord, avant de laisser sa place à la contrebasse. J'ai inventé ce disque comme un voyage intérieur où dix compositions y sont proposées sous forme de narration musicale. Comme des portes entrouvertes sur des petits univers issus de toutes les défaites et réussites du quotidien ». Au fil des titres, la poésie s'installe comme dans un songe merveilleux où l’obscurité laisse place à la lumière. L'artiste barbadien Anthony Joseph participe au voyage, déclamant de sa voix profonde sa poésie sur le seul titre vocal de l'album, La couleur.

Kham Meslien est en concert:

le 15 Septembre - Laval - Le Chaînon Manquant

le 05 Octobre - Beaucouzé - Médiathèque

le 13 Octobre - Paris New Morning (Ouverture Antony Joseph)

le 08 Décembre - Angers - Le Chabada