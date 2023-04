"Fase Luna", l'étrange voyage pop de LA Priest

Passionné par les phénomènes électro-magnétiques et la magie du son, c'est bien son goût pour l'expérimentation qui semble guider Sam Eastgate que ce soit avec le groupe de dance-punk Late of the Pier ou avec Connan Mockasin sur le projet mystique Soft Hair. Connu aussi sous le nom de Sam Dust, le compositeur amateur de mystères, innove constamment comme sur son projet solo de pop avant gardiste LA Priest lancé en 2015 avec l'album Inji. A l'étroit dans les capacités des boîtes à rythmes commerciales, il décide de concevoir la sienne en utilisant 150 circuits électriques pour composer en 2020 son deuxième album GENE, un pur bijou de pop aussi ensoleillé qu'halluciné.

L'année suivante, il quitte le Pays de Galles pour l'Amérique Centrale et c'est au Mexique, sur la plage de Puerto Morelos puis dans les forêts tropicales du Costa Rica, qu'il trouve l'inspiration pour nous embarquer dans un nouveau voyage sonore lumineux et psychédélique, Fase Luna. Seulement accompagné par la batterie du musicien local Carlos Gabriel Favela Manzano, Sam a laissé de côté les synthétiseurs pour un langage musical plus épuré, jouant de géniales distorsions pour ciseler son odyssée pop fantasmagorique hantée par des histoires d'esprits et de vie imaginaire des fonds marins trouvées dans les mythes de cette partie du monde.

Ainsi sur la chanson d'amour funky It's You, il raconte l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une sirène ou d'un esprit de l'eau et qui doit choisir entre la vie sur terre et la vie dans l'océan. « Je veux donner aux gens le sentiment qu'ils sont libres lorsqu'ils l'écoutent, que cela ne les ramène pas à la réalité, c'est de l'évasion » déclare l'artiste qui sera en concert le 20 septembre à la Boule Noire à Paris.