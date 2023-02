Feist de retour au printemps avec un nouvel album

1234 a fêté ses quinze ans l’an passé, et Leslie Feist s’en fiche probablement. À 47 ans, la chanteuse canadienne a laissé derrière elle depuis longtemps ce tube planétaire, condensé de folk optimiste qui l’avait propulsé dans les charts à la fin des années 2000, aidée en cela par une publicité d’Apple (mais aussi par les merveilles My Moon My Man ou Mushaboom). Six ans déjà que cette artiste diablement attachante avait ensuite pris le large, laissant sans suite l’acclamé Pleasure, un cinquième album enregistré avec ses vieux complices Jarvis Cocker, Chilly Gonzales, ou encore Mocky.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Alors que l'ancien Puppetmastaz est d'ores et déjà crédité au générique de son prochain disque fraîchement annoncé, c’est dans une période particulière que Feist a mûri ce sixième album baptisé Multitudes et attendu au mois d’avril prochain. "Nous nous sommes confrontés à nous-mêmes autant que nos relations nous ont confrontés, détaille ainsi la chanteuse dans un communiqué. « Nous avions l'impression que nos écosystèmes relationnels étaient plus clairs que jamais et que tout ce qui était normalement obscurci était projeté dans une lumière inévitable ».

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Douze nouvelles compositions nourries par l’émotion sont ainsi attendues, avec une écriture marquée notamment par la naissance de sa fille et la disparition brutale de son père il y a quelques années. En forme de préludes de choix à ce nouveau long-format, Feist a déjà dévoilé en ligne trois premiers extraits on ne peut plus prometteurs de Multitudes. En forme de retrouvailles idéales avec son timbre inimitable, Love Who We Are Meant To forme un petit moment de grâce acoustique de la chanteuse canadienne. Un credo folk qui s’étoffe encore sur Hiding Out In The Open, une ballade magnifique empreinte d’une mélancolie angélique. Plus électrique enfin, In Lightning rappelle le pouvoir pop de Feist et son talent à broder dans la modernité des mélodies aussi authentiques qu’intemporelles. Vivement le printemps.