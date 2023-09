Felipe Orjuela célèbre les rythmes tropicaux colombiens sur "El Derroche"

Fondé à Bogotá en 2016 par Santiago Álvarez et Gregorio Hernández, le label In-Correcto héberge depuis quelques uns des plus talentueux créateurs de la scène musicale indépendante de la capitale. Parmi eux, le jeune producteur et multi-instrumentiste Felipe Orjuela, ex-membre des groupes Aguas Ardientes, Los Cotopla Boyz ou Las Muiscas, qui excelle dans l'art de réinterpréter avec modernité l'immense kaléidoscope des musiques de son pays et plus largement de l'Amérique latine.

Ainsi, en 2021, il revisitait les danses costeño picó et les sonideros mexicains sur son EP Amargura Continental puis s'associait au collectif La nueva estudiantina electr​ó​nica pour explorer dans un maelström chaotique et psychédélique la transe de quelques classiques des pistes de danse venus d'occident ou du sud. Cette année, c'est pour la première fois sous son seul nom qu'il sort l'album El Derroche réalisé avec Iván Medellín, accordéoniste et architecte des délires psyché-tropicaux du groupe La Sonora Mazurén.

Sur les huit titres de l'album El Derroche, Felipe Orjuela nous offre sa vision contemporaine des musiques omniprésentes en Colombie dans une grande variété de rythmes tropicaux en offrant une nouvelle jeunesse à des genres comme la guaracha, la chalupa, la cumbia sabanera ou encore la salsa. Une œuvre aux orchestrations brillantes sur laquelle le multi-instrumentiste a invité la crème des artistes de Bogotá comme le rappeur InDiazo, Gabriela Ponce, le tromboniste Daniel Ucros, le trompettiste Daniel Duplat, Gato 'e Monte et Yeison Perilla ou Fintas.

