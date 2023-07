Fip Hip-Hop - Les Sages Poètes de la rue

Publicité

Quand les Sages Poètes de la rue découvrent en 1992 le titre "They Reminisce over You (T.R.O.Y.)" de Pete Rock & C.L. Smooth, c'est la révélation. Retour sur la filiation entre le crew de Boulogne et le duo de hip-hop américain.

