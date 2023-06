Publicité

Musique metal FIP METAL – Épisode 5 : Le public Par FIP Web Partager

On est parti au Hellfest à la rencontre des fans de metal pour ce dernier épisode de FIP Metal. Immersion au coeur du public metal pour comprendre son identité multiple, son énergie, sa passion...et ce qu'il y'a de plus metal en celles et ceux qui le composent.

