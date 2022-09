"Flea Market Music", la douceur nostalgique de Leonardo Marques

Quand il ne met pas ses talents de producteur, d'ingénieur du son et d'arrangeur au service de la foisonnante scène musicale de Belo Horizonte, Leonardo Marques écrit, compose une pop bucolique et intemporelle faite de ballades magnifiquement orchestrées célébrant la douceur, la sensualité ou la nostalgie. Depuis plus de vingt ans le multi-instrumentiste cisèle sa musique rêveuse avec les équipements vintages de son studio Ilha Do Corvo, haut lieu de création indie de l'État du sud Minas Gerais qu'il célébrait l'an dernier avec sa compilation Ilha Do Corvo Sound Volume I.

Le chanteur revient, le 30 septembre, avec l'album Flea Market Music qu'il définit comme « un disque sur le vieillissement, sur le malaise de la vie, mais aussi sur la façon de l'embrasser et d'en profiter. Il s'agit d'un voyage vers un endroit et une époque où nous ne sommes jamais allés, mais dont nous avons envie ».

Enfant du MPB, la « Musica Popular Brasileira », l'ancien guitariste du groupe rock Diesel utilise dans ses miniatures poétiques, et un rien mélancoliques, une myriade d'influences. Pop des années 60, indie rock, choro, samba, groove ou jazz s'entremêlent avec douceur et élégance dans ce nouveau voyage aux orchestrations classieuses dans l'imaginaire de ce magicien du son qui nous offre, sur le titre Pouco A Pouco, un duo avec l'artiste belge Yannick Falisse. « J'imagine ce disque comme un marché aux puces, un ensemble de nostalgie, un collage de souvenirs, de rêves, d'idées, de sons, de mots, de sentiments, de lieux, d'époques et de styles. Un espace sonore unique que j'ai essayé de créer pour ma propre musique » conclut Leonardo Marques.