"Float", le groove triomphal de Janelle Monáe

Bientôt le sommet pour Janelle Monáe ? Depuis ses débuts avec OutKast en 2006, son premier album en 2010 puis une suite grandiose avec The Electric Lady trois ans plus tard, cette chanteuse mi-actrice mi-cyborg n’a eu de cesse de puiser dans le meilleur du groove américain pour projeter dans le futur des disques souvent concept et toujours pétris d’intelligence et d’esthétisme.

Cette voix palpitante confirmait d'ailleurs toutes ses promesses en 2018 avec un troisième disque intitulé Dirty Computer, un album de pop étincelante qui mettait une nouvelle fois en exergue le R&B dystopique dont elle s'est fait la championne, invitant rien de moins que Brian Wilson, Grimes ou encore Pharrell Williams à partager le micro sur certains titres.

À 37 ans, celle qui pourrait bientôt finaliser son entrée dans la plus haute lignée des grandes artistes afro-américaines est depuis loin d’être restée inactive, s’invitant notamment au casting de Glass Onion: A Knives Out Mystery aux côtés de Daniel Craig et d’Edward Norton. Couronnée l'an passée pour sa prestation vengeresse dans ce Cluedo paradisiaque, Janelle Monáe annonce aujourd’hui un excitant retour en studio en dévoilant un nouvel hymne renversant.

Baptisé Float, ce titre triomphal pourrait signaler une mue supplémentaire de la star américaine qui a déjà su brillamment brouiller les pistes par le passé. “I don’t step, I don’t walk, I don’t dance, I just float, float, float, float”, scande ainsi la chanteuse d’un flow pugnace au fil de ce groove imparable pétri de soul et de hip-hop, et auquel Seun Kuti et ses Egypt 80 offrent pour l’occasion des cuivres enflammés. Ça promet.