Flox dévoile le clip animé de "In The Shade"

Musicien et véritable architecte sonore, Florian Gratton aka Flox sculpte et réinvente avec minutie son nu-reggae depuis ses débuts à la batterie à onze ans et l'acquisition de sa première table de mixage. « Je suis plus curieux que vraiment multi-instrumentiste. Je n’apprends de chaque instrument que ce qui me suffit pour faire de la musique. C’est un apprentissage ciblé. Il me faut des notes bien appuyées et bien placées » confie Flox, entré dans le monde reggae par la drum’n’bass, The Police ou le poète dub Linton Kwesi Johnson.,

Dix-huit ans après son premier album Take my Time, l'artiste sort aujourdhui sa septième œuvre solo, Square, enregistrée, mixée et produite seul avec ce concept en tête, explorer « la balance entre la personne exposée aux autres et la personne qu’on est face à soi-même. Assumer qui on est ».

Impossible de ne pas vibrer sur ce Square, sorti via Underdogs Records, qui navigue habilement entre riddims roots, envolées technoïdes, dub old school ou futuriste. Un nu-reggae toujours inventif pour l'artiste maniant aussi bien l'humour que la chronique acerbe de notre monde dans ses textes. Pour fêter la sortie de sa dernière galette, Flox nous offre la vidéo du titre In The Shade. Un film animé avec le style English Suburb du dessinateur Buster Bone, son acolyte rencontré en 1987 quand ils fréquentaient les bancs de la prestigieuse école Estienne.

La chanson reggae explore le thème de l'expression et traduit l'idée que nous avons plus de chances d'être entendus en se concentrant sur notre propre expérience et nos émotions. Partager et explorer son soi profond plutôt que de donner à voir l'illusion de ce que l'on aimerait être. Sujet très actuel et moderne qui fait écho aux mondes virtuels des réseaux sociaux. « Moi je suis arrivé à un constat, être soi-même c’est ce qu’il y a de plus simple mais ça demande du temps et de l’expérience » conclut Flox.

