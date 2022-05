"Forever In Sunset", le synth-rock poignant d'Ezra Furman

Avec sa voix déchirée Ezra Furman navigue avec aisance entre l'énergie rageuse du punk et les mélodies pop pour partager son songwriting spirituel et mordant. Après Twelve Nudes, paru en 2019, et sa participation à la bande originale de la série Netflix à succès Sex Education, l'artiste enrichit un peu plus son univers sonore sur l'album All of Us Flames qui clôt sa trilogie débutée en 2018 avec Transangelic Exodus.

Avec cette nouvelle collection de chansons tranchantes écrites dans les premiers mois de la pandémie et produites par John Congleton (Anna Calvi, St. Vincent, Sharon Van Etten), la chanteuse queer développe sa vision de la fin de l'empire capitaliste patriarcal. Sur le titre Forever In Sunset évoque la façon dont des personnes exclues peuvent se rendre réelles grâce à une croyance mutuelle et des réseaux d’aide. Une vision de la survie collective illustrée dans un clip magnifique réalisé par Noel Paul:

A propos de Forever In Sunset, inspiré par une amie queer qui lui contait cette aide mutuelle dans l'adversité, Ezra Furman rajoute : « *c'*est spécifiquement une femme qui a traversé des moments difficiles qui s'adresse à un nouvel amant qui s'attache à elle, en essayant de l'avertir qu'elle a des problèmes, qu'elle a traversé des crises et qu'elles reviendront. Et c'est ainsi qu'elle vit, sans jamais s'installer, sans jamais être en sécurité, mais aussi sans jamais être vaincue/finie ».

L'album All of Us Flames est attendu le 26 août via Bella Union/PIAS.

