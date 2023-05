"French Kiss", l'ode à la culture française de Chilly Gonzales

Vêtu d’un peignoir, charentaises aux pieds et armé de gants blancs dans des shows toujours inattendus, l'insaisissable pianiste et entertainer canadien aime nous surprendre autant qu'il aime s'amuser avec les codes. De la musique classique qu'il maîtrise à la perfection, à la musique électronique, au hip hop ou à la pop, Chilly Gonzales s'est progressivement crée un langage musical métamorphe et excentrique que ce soit en solo ou dans une myriade de collaborations avec Feist, Peaches, Boyz Noise, Katerine, Jane Birkin, Daft Punk, Drake, Sarah Nemtanu ou Jarvis Cocker.

L'ancien berlinois d'adoption a depuis longtemps posé ses valises à Paris et après un album de Noël très personnel, le recordman du plus long concert (27h) s'est lancé dans l'écriture d'une lettre d'amour à la culture française dont il dévoile aujourd'hui la chanson titre French Kiss :

« French Kiss est le premier morceau que j'ai écrit en français tout seul, et donc, dans ce morceau j'ai voulu m’exprimer avec «ma» langue française. C’est-à-dire : en donnant ma vision de la culture, de la littérature et de la musique hexagonale. C'est ma lettre d'amour à la France, sans clichés ni éloges gratuits » déclare Chilly Gonzales qui a confié l'illustration de son slam dans la langue de Molière à Jonathan Barré adepte lui aussi de burlesque et de franchissements d'obstacles du mauvais goût. Sur la tirade drolatique de Chilly, le réalisateur met en scène une version "gonzifiée" de personnalités politiques, littéraires et musicales françaises, grâce à une technique d'hypertrucage (Deepfake).

L'album French Kiss est attendu le 15 septembre chez Pias et Chilly Gonzales est en tournée :

le 21 mai aux Nuits Sonores à Lyon

le 15 juillet au Festival de Nîmes

le 21 juillet au festival Marseille Jazz des Cinq Continents

les 23 et 24 septembre à L'Olympia à Paris

Toutes les dates de concert ▶