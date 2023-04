"From the Mountains", la nouvelle ascension onirique de Pat Metheny

Artiste prolifique depuis ses débuts en 1974, Pat Metheny est sans cesse à la recherche de nouveaux territoires sonores. Une fois n'est pas coutume, il va publier Dream Box, un album réunissant des compositions enregistrées sur quelques années, redécouvertes sur la route, en tournée. Box étant peut-être le corps de la guitare, sa caisse de résonance capable de produire toutes sortes de sons féériques, ou bien son ordinateur portable sur lequel il a retrouvé un dossier oublié. On laisse le guitariste donner son sens à Dream, un monde imaginaire sans calcul : «Le rêve, au sens large du terme, est ce qui constitue l'ambiance de cet ensemble. La musique a quelque chose d’insaisissable et apparaît souvent sous son meilleur jour, lorsqu’on découvre qu’il n’y a pas d’intention particulière derrière.» Parmi ces neuf “morceaux retrouvés” pour “guitare électrique calme”, voici From The Mountains, accompagné d'un vol plané séquencé, au-dessus des sommets enneigés :

« J'ai été surpris de voir ce programme émerger comme un tout cohérent. J'ai découvert que j’avais, involontairement, atteint une destination imprévue. Ces neuf morceaux retrouvés étaient mes favoris et ont vite constitué quelque chose de sensé et unique pour moi. Je ne les avais jamais joués plus d'une fois. Il s’agit là de fulgurances, et pour être honnête, je ne me souviens même pas avoir enregistré la plupart d’entre eux. C’est arrivé comme ça. Tous ces morceaux, à l’exception d’un, reprennent une méthode d'enregistrement que j’ai appliquée pour la première fois avec le morceau "Unity Village" sur Bright Size Life (son premier disque en tant que leader avec Jaco Pastorius à la basse et Bob Moses à la batterie) ; une première partie harmonique doublée d’une deuxième piste mélodique et improvisée.»

Pat Metheny sera en tournée en Europe en juillet, qui le verra passer par Lille (10.07), Jazz à Vienne (12.07), Jazz à Sète (15.07) et Jazz in Marciac (21.07). Puis, à partir de septembre, il sera de nouveau sur la route avec son projet Dream Box, porté par label Modern Recordings - BMG.