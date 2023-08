"Frontier's Edge", la renaissance de The Budos Band

La formation a fait le bonheur de Daptone Records avec son fiévreux cocktail orchestral afro-soul et rock pendant près de deux décennies. Après l'album Long In The Tooth en 2020, le combo new-yorkais, formé par le guitariste Tom Brenneck et le saxophoniste Jared Tankel, a fondé son propre label Diamond West pour écrire une nouvelle page de ses explorations sonores. "Nous nous sommes éloignés du son de Daptone et nous sommes entrés dans un territoire dont ils voulaient probablement s'éloigner.", explique Tom Brenneck qui présente aujourd'hui le EP Frontier's Edge dont on peut écouter trois titres:

"Nous sommes une centrale électrique en studio; nous pouvons produire nous-mêmes" rajoute Brenneck assumant un processus d'enregistrement plus DIY qui a permis à son groupe The Budos Band de graver les six titres de Frontier's Edge en seulement deux jours. Au programme, des suites orchestrales de groove intemporel et hallucinogène avec ses chorus de cuivres jazz hurlants, sa rythmique afro-soul lancinante, ses inflexions psychées et ses riffs extatiques.