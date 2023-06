"Funky", le groove solaire d’Harold López-Nussa

Certains artistes libres de Cuba fuient leur pays. Le prodige du jazz cubain Harold López-Nussa est de ceux-là. Son nouvel album reflète tout autant le mal du pays que son choix assumé et heureux de s'être installé en France avec sa famille. Prenant en compte de nouveaux paramètres, une nouvelle musique naît, dont le point d’ancrage reste la Havane. C'est avec le leader de la célèbre formation Snarky Puppy et de Bokanté que le pianiste opère cette transformation. Michael League produit le disque et co-signe quelques compositions. Harold López-Nussa invite aussi l'harmoniciste Grégoire Maret (Herbie Hancock, Pat Metheny, Prince ...) le contrebassiste Luques Curtis (Gary Burton, Eddie Palmieri) et Bárbaro "Machito" Crespo aux congas, aux côtés de son frère batteur Ruy Adrian López-Nussa :

Harold López-Nussa est né dans une famille de musiciens dont les plus connus sont son oncle Ernán, pianiste et son père batteur, Ruy. De formation classique, il a interprété Ravel ou Villa-Lobos tout en jouant la musique populaire afro-cubaine et en se passionnant pour le jazz. Lauréat en 2005 du Montreux Jazz Festival, sa maîtrise technique, sa vivacité et sa grande sensibilité, font de lui un pianiste rare.

Dans les pas de son aîné Roberto Fonseca, il perpétue la grande histoire du piano cubain. Mais cette fois, désireux de s'éloigner des normes du jazz latino et poussé en ce sens par Michael League qui redouble d'inventivité pour étendre les possibilités du groupe, il sort de sa zone de confort en jouant notamment pour la première fois du Fender Rhodes. Un album vibrant, dense et joyeux, hébergé par le label Blue Note, qui navigue du jazz au funk en passant par un jazz-rock aux sonorités latines.

Le pianiste se souvient de ses échanges avec Don Was, le président de Blue Note : «Je parlais avec lui depuis quelque temps quand je vivais encore à la Havane, on parlait de musique, des disques qu’il aime et des disques que j’aime. Et à un moment, il a été question que je rejoigne le label. Quand on a signé le contrat, c’était un moment intense et chargé pour moi, j’ai ressenti une énorme responsabilité à cause de l’histoire de Blue Note… Don l’a très bien compris, il avait une grande confiance en nous, ce qui nous a beaucoup aidé. Il voulait que nous donnions à entendre ce que nous ressentions».