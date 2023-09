Exclu : Gaétan Nonchalant dans les "Champs de Blés" avec Philippe Katerine

C'est sur la scène tokyoïte que Gaétan Nonchalant a fait ses débuts dans la musique en travaillant un moment pour le label japonais Love Hotel records avant de poser ses synthés, marimbas et boîtes à rythmes à Paris. Songwriter talentueux, l'artiste originaire de Belgique contemple avec légèreté l'absurdité de nos sociétés tout en s'émerveillant de la vie en sculptant une poésie pop mélodieuse et rêveuse hors du temps.

Trois ans après son EP Tout ça pour ça, il présente, le 29 septembre, son premier album Changement de programme, une collection de onze chansons pop, composées entre 2016 et 2020, et oscillant savamment entre rock psyché des 70's, sonorités des 90's ou musique folk. Un album enregistré seul chez lui ou live avec son groupe aux quatre coins de la France dans des studios analogiques.

Après l'énergie rock du premier single Plages du Nord, Gaétan Nonchalant invite une de ses grandes influences, Philippe Katerine, sur la chanson Champs de Blés. Une balade pop onirique aux accents japonais, écrite en 2017 suite à une séparation amoureuse qui alterne les atmosphères ; entre jour et nuit, acceptation de l'après-rupture et souvenir tendre et nostalgique du refrain.

"J’ai eu la chance de rencontrer Philippe Katerine en 2018 et je lui avais envoyé quelques chansons quand le moment était venu. Sa préférée était "Champs de blés". C’est donc tout naturellement que, quand elle eut trouvé sa forme finale, je lui proposais de venir la chanter avec moi. Il a accepté tout de suite et quelques semaines plus tard nous nous sommes retrouvés dans mon appartement sous les toits au 6ème étage. Après un petit café en écoutant l’album Let’s get lost de Chet Baker, il a fait cinq prises complètes et est parti. C’était un rêve absolu." déclare Gaétan Nonchalant qui a confié à Martin Schrepel le soin de retranscrire en vidéo "l’ambiance un peu surréaliste" de sa nouvelle fantaisie pop.