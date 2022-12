Gainsbourg dans le pavillon éclatant de Daniel Zimmermann

Une fois n’est pas coutume le tromboniste, tubiste à ses heures, compositeur, arrangeur, improvisateur Daniel Zimmerman, membre du Sacre du Tympan et de l’O.N.J se lance dans le périlleux exercice de l’hommage. L'acolyte de Thomas de Pourquery, Archie Shepp, Tony Allen, Wynton Marsalis, Michel Legrand, Andy Emler, Nguyen Lê, Christophe Monniot, Vincent Peirani, Sophie Hunger, Higelin, Lavilliers, Sergent Garcia, Metronomy et tant d’autres accouche dans la douceur d'un émouvant et réjouissant album de variations portées par le Label Bleu avec ses amis Julien Charlet à la batterie, Jérôme Regard à la basse et Pierre Durand à la guitare.

« Un tel exercice ne pouvant aboutir à quelque-chose de réussi que s’il est d’abord mû par la sincérité́, il n'y avait que deux possibilités pour moi : Claude Nougaro, avec qui j’ai eu la chance de jouer un bon moment, et Gainsbourg. Et celui qui fait le plus partie de mon identité́, dont je me sens le plus proche, dans la démarche et notamment celle de compositeur, celui qui fut un choc pour moi, un de ceux qu’on n'oublie jamais, c’est Gainsbourg. »

De Bonnie & Clyde à Machins Choses en passant par J’ai des Locataires Yéyé, Comic Srip, Les Amours Perdues, New York USA ou encore Melody Nelson, la coulisse de Zimmerman se fait chatte sur un toit brûlant, tantôt légère et tendre dans le prolongement du souffle, tantôt volubile portée par le groove imparable de ses acolytes ou encore débridée ou fiévreuse dans une pulse plus rock et un esprit d'irrévérence qu'aurait apprécié Gainsbourg. « J’ai le groupe idéal pour faire ce que je veux faire : des complices et amis. Des instrumentistes brillants, rompus à l’exercice de l’improvisation, mais avec une énorme expérience de la chanson, de la pop et des musiques actuelles. Des musiciens sans œillères mais avec une identité propre, qui sauront s’approprier cette musique sans la trahir ».

En invité spécial sur trois titres, le trompettiste funambule Erik Truffaz sur La Noyée, Ballade de Melody Nelson et Bonnie and Clyde. « un invité idéal pour ce projet, précise le tromboniste. Un musicien inventif et identifiable dès les premières notes jouées. »

Et profitez-en pour visiter le précédent albums de Daniel Zimmermann, Dichotomie’s pour lequel il réunit trois belles figures des musiques improvisées, le pianiste Benoît Delbecq, le batteur Franck Vaillant et Rémi Sciuto au saxophone basse.

En concert le 14 janvier 2023 0 la Maison de la Culture d'Amiens, le 14 mars à Limoux, le 29 avril au Pic Saint-Loup,

