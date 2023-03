"Garakuta", la synchronicité psychédélique de TEKE::TEKE

Découvert en 2021 aux Trans Musicales, la formation basée à Montréal présentait dans un show tonitruant son premier album Shirushi et son assemblage punk de musique psychédélique, de surf-rock brésilien, de BO des années 70 et de musique folk japonaise. De retour en studio le septet a poussé plus loin ses explorations et son goût pour la dualité entre passé et présent, entre mélodies complexes et grondement rythmiques. Une identité sonore et philosophique multiples qui s'expriment pleinement sur son deuxième long-format, Hagata, toujours signé sur le label Kill Rock Stars, haut refuge des artistes indie comme Bikini Kill, Elliott Smith, Gossip ou Xiu Xiu.

« Hagata est un mot très profond, pour parler de quelque chose de présent mais aussi qui subsiste de quelqu’un ou de quelque chose qui n’est plus là » explique la chanteuse Maya Kuroki qui, sur le premier titre Garakuta, lance un cri habité de ralliement sur le grondement psychédélique du groupe japonais avant de déclamer ses textes sur un interlude en suspension de poésie surréaliste et militante.

« J'ai imaginé un monde où tout ce que l'on jette revient pour protester. Et je ne pense pas forcément uniquement d'un point de vue environnemental, c'est plutôt une analogie pour tout ce qui est mis de côté par la société parce qu'il est considéré comme inutile par la norme » déclare la chanteuse qui a réalisé, avec le guitariste Sei Nakauch, la vidéo de Garakuta.

Le groupe tire son nom de l'expression « teketeketeke » popularisée dans les années 60 au cours de la vague surf-rock dans l'archipel japonais. A l'origine un trio de reprises des titres de la légende du surf rock japonais Takeshi Terry Terauchi, TEKE::TEKE s'est enrichit avec l'arrivée du guitariste Hidetaka Yoneyama, du bassiste Mishka Stein, de la multi-instrumentiste Yuki Isami et de la chanteuse Maya Kuroki. Bien décidé à renouveler les ballades romantiques de l’enka japonais et le style eleki, le septet poursuit ses explorations libres alliant intensité et moments de méditation culminant dans des arrangements luxueux.