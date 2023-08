Génération Django réinvente Reinhardt avec un quatuor à cordes

Le maître de la pulsation de cette chevauchée fantastique est Edouard Pennes (Tchavolo Schmitt, RP quartet…) co-fondateur du RP Quartet. Autour de l'œuvre du maître, avec des arrangements inédits, il emmène de fougueux solistes : le clarinettiste américain Giacomo Smith (leader du groupe Kansas Smitty's), les audacieux guitaristes Sébastien Giniaux, Romain Vuillemin et Fanou Torracinta. L'originalité de ce projet est notamment due à la participation d'un quatuor à cordes composé par lules Dussap (1er violon), Issey Nadaud (violon alto), Charlotte Chahune (violon) et Apolline Lafait (violoncelle) :

C’est auprès du guitariste Serge Krief, virtuose de la discipline, qu'Edouard Pennes a creusé sa passion pour le swing manouche. Plus que la démonstration, la musicalité est au programme de cet album avec Sébastien Giniaux, virtuose de la guitare et violoncelliste émérite, tout aussi passionné par la peinture et la poésie, mis en lumière sur les titres Swing 48 ou Troublant boléro ; Romain Vuillemin, qui depuis 2011 fait revivre le patrimoine artistique de Django et du célèbre Quintette du Hot Cub avec son propre quartet, ainsi que la nouvelle sensation Fanou Torracinta, virtuose des musiques corses et manouches. À la pompe, élément central du genre, on note Julien Cattiaux, et Robert Fish à deuxième clarinette.

Les incontournables Minor Swing et Nuages sont convoqués ainsi que Manoir de mes rêves, Dinette, Summertime, Djangologie, Montagne Sainte Geneviève ou encore cette très belle version de Songe d'Automne magnifiée par le quatuor à cordes portant le solo de Romain Vuillemin :

En concert le 9 octobre au Théâtre de l'Athénée Louis-Jouvet