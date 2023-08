Genesis Owusu défie le chaos sur "Stay Blessed"

Encensé pour son premier album Smiling With No Teeth, Genesis Owusu y déclamait avec force son combat contre la dépression et le racisme, propulsant son écriture tranchante dans un amalgame détonant de sonorités post-punk, garage, rap et neo-soul. Un combat que Kofi Owuwu-Ansah, de son vrai nom, dépasse sur son deuxième long-format, usant de ses métaphores littéraires pour célébrer notre capacité à survivre dans le chaos et l’absurdité de nos sociétés. L'artiste de Canberra décrit son album comme "l'histoire d'un cafard qui court en essayant d'échapper à Dieu" et qui se dévoile un peu plus avec le titre électrisant Stay Blessed, accompagné d'une vidéo de la Néo-Zélandaise Lisa Reihana sur laquelle Genesis Owusu a invité ses fans.

Né au Ghana et arrivé en Australie à l'âge de deux ans, Genesis Owusu s'est vite illustré sur la scène hip-hop et nu-soul de la capitale Canberra avant de signer un premier EP produit par le super groupe Hiatus Kaiyote. Inspiré musicalement autant par Kendrick Lamar, les Talking Heads ou ses racines africaines, c'est dans les écrits de Maya Angelou, Gil Scott-Heron, Hughes que Genesis, Camus, Kafka ou Beckett que l'auteur a trouvé les mots pour sa poésie cathartique. "Malgré les pandémies, les feux de forêts et les guerres, on arrive toujours à s'en sortir et je trouve que c'est magnifique" déclare l'artiste qui s'est entouré pour ce nouveau projet conceptuel sur la résilience des producteurs Jason Evigan (Rufus du Sol, SZA), Mike Freedom (Jon Batiste), Sol Was (Beyoncé), Andrew Klippel et Dave Hammer.

L'album Struggler sort le 18 août via Ourness / AWAL et Genesis Owusu est en concert le 16 novembre au Café de la Danse à Paris.