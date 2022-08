"Get It As You Move", le dancefloor cosmique de Sai Galaxy

A l'origine du projet Sai Galaxy, le multi-instrumentiste australien désireux de reproduire la chaleur et le groove analogique s'inspirant d'artistes nigérians des années 70 et 80 tels que Nkono Teles, Jake Sollo et Mike Umoh, Simon Durrington a fait appel à des artistes du monde entier comme Olugbade Okunade, ancien trompettiste d'Egypt 80 de Seun Kuti, et une myriade d'invités comme la chanteuse Vanessa Baker, le chanteur ghanéen Gabriel Otu ou Ray Lédon qui se produit aux côtés de Durrington dans Sorong Samarai, un groupe politique composé principalement de tribus indigènes de Papouasie en exil.

Sur les quatre titres de son EP Get It As You Move, Sai Galaxy explore le thème de l'expérience dancefloor; « la danse est vitale pour la santé et la communauté » scande Simon Durrington préférant les productions analogiques d'antan aux séquençages numériques pour cette jam groove psychédélique.