"Get Real", les variations rock généreuses de CVC

Le Royaume-Uni nous offre régulièrement son lot de nouvelles pépites indie rock exubérantes mais depuis cet été et la sortie d'un EP nommé Real to Reel, c'est vers le Pays de Galles que les fans du genre se sont tournés, électrifiés par le son et les mélodies sans âge du groupe CVC. Formé en 2019, Church Village Collective tire son nom du lieu où le groupe s’est formé, au sommet d’une colline des Welsh Valley, à seize kilomètres du nord de Cardiff. Le chanteur Francesco Orsi, les guitaristes-chanteurs David Bassey et Elliot Bradfield, le bassiste Ben Thorne, le batteur Tom Fry et le claviériste et le percussionniste Daniel ‘Nanial’ Jones cisèlent à l'unisson et avec un humour so British une musique aux multiples influences et hors du temps.

Le combo arrive l'an prochain avec un premier album Get Real, révélant l'aspiration des musiciens à une musique généreuse et mélodique traversant l'histoire du rock, Un voyage irrésistible mixé par Ross Orton (Artic Monkeys) usant d’une énergie groove lumineuse, d'artifices glamours, de ballades introspectives, de riffs blues rock ou d'envolées psychédéliques, le tout agrémenté d’harmonies à trois voix.

« L'album a été enregistré avec amour dans le salon d'une maison d'étudiants à Cardiff, autour d'un seul micro, alors que nous cherchions un nouveau son. Nous avons utilisé des casseroles pour les percussions, le tonnerre gallois pour l'atmosphère et des soupes Ramen Noodle à 40 pence pour le dîner » déclare le groupe dont on attend toujours la tournée en France.