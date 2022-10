Ghost Woman déjà de retour avec "Broke"

Sorti au début de l'été, son premier album a fait le bonheur de nos programmateurs avec les productions analogiques de son garage rock sulfureux mêlant avec nuance punk rock, groove krautrock lancinant et mélodies hypnotiques largement inspirées par le psyché rock des sixties. Un son lo-fi brut auto-produit et auto-interprété que le multi-instrumentiste d'Alberta Evan John Uschenko utilise comme vecteur de son goût pour l'écriture et la composition né au gré de ses multiples collaborations au sein de la scène indie canadienne. Le chanteur n'en a pas fini avec son projet Ghost Woman dont il a décidé d'étendre la palette sonore sur l'album Anne, If, attendu le 20 janvier prochain.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ghost Woman est en concert le 8 novembre au Trabendo à Paris en première partie de Dry Cleaning.