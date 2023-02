"Ghosts Again", retour spectral pour Depeche Mode

L’ombre d’Andrew Fletcher planera-t-elle sur la totalité du nouvel album de Depeche Mode ? La disparition brutale en mai dernier de son cofondateur et claviériste avait pu un temps questionner l’avenir de cette formation parmi les plus emblématiques de la new-wave. Réduit aujourd’hui à son noyau dur autour de Martin L. Gore et Dave Gahan, le groupe britannique a pourtant confirmé la sortie le 24 mars prochain d’un quinzième album intitulé Memento Mori. Premier long-format des Anglais depuis l’engagé Spirit publié il y a cinq ans , ce disque dont l’écriture a démarré durant le premier confinement pourrait aussi être celui d’une véritable transition musicale marquée par l’absence en studio de Fletcher.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Premier extrait de l’album dévoilé cette semaine par le tandem, Ghosts Again demeure pourtant relativement fidèle aux mélodies synth-rock éprouvées depuis quatre décennies par Depeche Mode. "Ghosts Again capture simplement cet équilibre parfait entre mélancolie et joie", expliquent ainsi Dave Gahan et Martin L. Gore dans un communiqué accompagnant cette chanson aux allures d'hommage hanté à leur compagnon disparu. Réalisé par leur fidèle Anton Corbijn, le clip spectral de ce morceau suit les deux musiciens au milieu des tombes et des fantômes dans une partie d’échecs à l'issue faustienne. A suivre.