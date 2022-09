Gilles Peterson et Jean-Paul ‘Bluey’ Maunick rallument leur duo STR4TA

Londres, 1981. Dans le fracas des clubs de la capitale anglaise, le jeune Jean-Paul Maunick alias “Bluey” teste sur scène et en live les compositions de son nouveau groupe Incognito fondé deux ans auparavant. Baptisé Jazz Funk, le premier album du collectif sonne alors comme le manifeste d’un groove britannique ardent et en avance sur son temps, mais qui restera pourtant loin des radars jusqu’au succès de l’acid-jazz une décennie plus tard.

L’époque, pourtant, est à l’explosion des genres alors que punk, new-wave, pop et disco se heurtent sur la multitude des dancefloors londoniens. Dans ce boucan nocturne et génial, l’énergie du live guide pourtant les pionniers de ce qu’on a appelé le Brit funk, cette fusion mixée de jazz, de funk, de soul et de street-dance. Une fougue musicale mais aussi humaine, tant les groupes qui firent le renom de ce courant (Freeez, Beggar & Co ou Level 42 entre autres) se distinguaient alors par l’éclectisme de leurs membres, un mix rare des différentes classes et communautés, notamment caribéennes, qui composaient la jeunesse anglaise.

C’est cette aventure quarantenaire que ranimèrent l’an passé Gilles Peterson et Jean-Paul “Bluey” Maunick avec la sortie du premier album de STR4TA, un tandem en forme d’hommage jubilatoire au groove anglais des années 80. Amis de longue date, les deux comparses se rencontrèrent d’ailleurs à cette époque, alors que Maunick tenait déjà la guitare dans Incognito et que le jeune Gilles démarrait tout juste sa longue carrière de radio host. Ensemble, ils préparent aujourd’hui la sortie d’un second disque à quatre mains visant de nouveau à retrouver l’énergie live qui fit les belles heures de ce mouvement résolument DIY, et qui influença plus tard des successeurs fameux tels The Brand New Heavies ou encore Jamiroquai.

Intitulé STR4TAFEAR, ce nouvel album devrait ainsi prolonger une aventure rétro-moderne où les deux complices mêlent l’héritage musical et la nostalgie de cette époque avec la participation d’une nouvelle vague d’artistes pouvant incarner aujourd’hui l’esprit cosmique du brit-funk. Parmi ceux-là, des protégés de Gilles Peterson comme la touche-à-tout Emma-Jean Thackray ou encore l’élégant Theo Croker auteur d'un bel album cet été. Attendu en novembre prochain sur Brownswood Recordings, STR4TAFEAR se découvre déjà au travers de trois extraits dévoilés en ligne parmi lesquels l’entêtant Night Flight, une routine synthétique et vaporeuse ciselée d'une main de maître à la TR-808 par Jean-Paul ‘Bluey’ Maunick. Chouette.