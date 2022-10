"Go Blind", la nouvelle ballade soulful de Sarah McCoy

Le temps a passé depuis ses débuts dans les piano-bars de la Nouvelle-Orléans, et la rage désespérée d'autrefois s'est canalisée, laissant le monde découvrir une chanteuse et pianiste phénoménale, capable de vous transpercer l'âme avec son intensité vocale. Blues rugueux, gospel trash, des spirituals poignants, un ragtime burlesque, ou un jazz étourdissant, qu'importent les répertoires, l'artiste au look gothique distillait dans son premier album Blood Siren sa poésie noire et sensible sublimée par des mélodies lumineuses.

Quatre ans après, Sarah McCoy s'apprête à dévoiler son nouvel univers musical avec l'album High Priestess en plongeant ses incantations viscérales dans des sonorités électroniques et modernes. Un virage musical illustré par la ballade poignante Go Blind et l'esthétique de son clip filmé dans le décor lunaire du Lac Yesa (Espagne).

« Je ne suis pas sûre que qui que ce soit puisse définir le “genre” de High Priestes. Tout est lié à l'atmosphère dans laquelle les chansons sont nées. La Nouvelle-Orléans est une anomalie très spécifique aux États-Unis, et c'est là que j'ai nourri la musique de Blood Siren, qui est à la fois sombre comme un bar hanté… et légère, comme quand on a la tête dans les nuages. Avec mon nouvel album, on a plutôt les mains dans la terre. Quand je chante High Priestess, je m'attaque à quelque chose de très différent. C'est la dissection de ma relation personnelle avec moi-même » déclare Sarah McCoy dont l'album est attendu le 27 janvier prochain via Gentle Threat.

Née en Caroline du Sud en 1985 dans une famille profondément catholique irlandaise, Sarah McCoy suit une formation contraignante de piano classique durant son adolescence. A 16 ans, elle quitte le foyer avant de partir sur la route avec son chien et sa guitare dans un périple de plus de cinq ans à travers quarante-quatre des cinquante états américains. Une période de sa vie qu’elle décrit désormais comme celle de ses "mésaventures psychédéliques".

C’est dans le fameux piano-bar de la Nouvelle Orléans, The Spotted Cat, qu’elle se réconcilie avec le piano, y passe cinq années en tant de qu’artiste-résidente. En 2014 elle joue au festival parisien Les Nuits de l’Alligator et s'installe à Paris trois ans plus tard. Chilly Gonzales, captivé par l'artiste, produit son premier album Blood Siren avec Renaud Letang à la réalisation qu'elle retrouve sur son deuxième album.