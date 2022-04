"Golden Air", le come-back aérien d’Elizabeth Fraser

C’est une voix féérique qui a marqué toute une génération. Celle d’Elizabeth Fraser, l’ancienne chanteuse de Cocteau Twins qui a navigué avec son groupe entre dream-pop et post-punk sans jamais s’amarrer durant une bonne quinzaine d’années. Interprète inoubliable du classique Teardrop de Massive Attack publié en 1998, la chanteuse écossaise s’est faite discrète durant la dernière décennie malgré quelques collaborations ponctuelles, et alors que ses anciens comparses dévoilaient quant à eux, et encore récemment, plusieurs projets solos.

Aujourd’hui pourtant, Elizabeth Frazer officialise son retour dans les bacs avec la sortie annoncée le 18 juin prochain, à l’occasion du Disquaire Day, d’un nouveau disque baptisé Sun’s Signature. Empruntant son titre au tandem qu’elle forme désormais avec son compagnon Damon Reece (Spiritualized, Echo & the Bunnymen), cette sortie devrait mêler des morceaux inédits à des compositions plus anciennes, possiblement enregistrées au début de ce siècle. En guise de prélude à ce come-back bienvenu, la chanteuse vient de mettre en ligne l’aérien Golden Air. Un titre qui puise largement dans la doxa atmosphérique - et parfois celtique - de sa musique, tout en misant de nouveau sur son impressionnant timbre éthéré sur lequel le temps semble décidément indifférent.

