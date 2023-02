Gorillaz invite Adeleye Omotavo sur "Silent Running"

Enregistré entre Londres et Los Angeles, produit par l'instrumentiste et compositeur Greg Kurstin, Cracker Island, le nouveau disque du groupe virtuel Gorillaz attendu le 24 février. Ils y invitent Rémi Kabaka Jr, Stevie Nicks, Thundercat, Tame Impala, Bad Bunny, Bootie Brown ou Beck. Après les titres Baby Queen, New Gold, Possession Island et Skinny Ape voici Silent Running en compagnie de Adeleye Omotavo complice de longue date du combo qui a chanté aux côtés d'Amy Winehouse tout au long de sa fulgurante et brève carrière.

En attendant de découvrir l'univers singulier du clip mis en images par Jamie Hewlettf, voici la musique qui évoque les années 80, faisant la part belle aux synthétiseurs. Une ambiance qui vous met dans « cette sorte d’état de rêve hypnotique dans lequel on se trouve quand on suit le fil de ses pensées », dixit Damon Albarn.

Gorillaz, c'est ce collectif britannique formé en 1998 dont les membres sont des personnages de bande dessinée, qui naviguent de la soul au hip-hop en passant par le funk, le rock et hip-hop. A propos de ce nouveau titre le leader de Gorillaz, 2D, déclare « Parfois, je me perds et je me retrouve au mauvais endroit, mais il s'avère que c'est là que je devais aller de toute façon ».