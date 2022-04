"Greener", l'extase contemplative de FKJ et Santana

Héritier de la french touch, Vincent Fenton aka FKJ a aligné les succès depuis la sortie en 2012 de son tube neo-house Lying Together, imposant progressivement ses talents de multi-instrumentiste tant sur scène que sur des productions orchestrées de main de maître et jonglant entre machines et instruments. Après son premier album French Kiwi Juice et une multitude de collaborations (Jordan Rakei, Tom Misch, Masego, Madelyn Grant), FKJ a profité du confinement pour se ressourcer sur l’île des Philippines où il a élu domicile sa compagne June Marieezy, alias ((( O ))).

Une retraite spirituelle de deux ans au cœur de la jungle, loin du fracas des villes et des tournées, qui a permis à l'artiste de se reconnecter à l'essentiel et à sa passion pour la musique, un retour à l’état d’innocence qu’il avait en débutant la musique à l’âge de douze ans. Dans son home studio, le compositeur perfectionniste a pris le temps pour ciseler les quatorze titres de l'album VINCENT, attendu le 10 juin sur le label de ses débuts Roche Musique.

À propos de la réalisation de cet album, FKJ confie « Faire du show et impressionner les gens, c’est efficace pour la notoriété mais pas très épanouissant pour l’artiste. J’ai pioché dans de nombreuses démos pour créer un ensemble cohérent, avec un BPM assez lent et le même mood de A à Z ». Une recherche d'épure et de production organique qu'il explique par son nouvel environnement « Depuis que j’ai découvert les Philippines, ma musique est beaucoup plus contemplative. Ici, je ne peux pas penser au dancefloor, ça n’aurait aucun sens. Il n’y a que des plages désertes, des forêts vierges. Je compose la bande originale de ce qui m’entoure ».

French Kiwi Juice - FKJ - Terence Angsioco

FKJ dit avoir retrouvé les joies de l'exploration et d'une écriture spontanée pour cet album concept où il convoque l'esprit de ses premières amours musicales de Pink Floyd à Herbie Hancock, de D’Angelo à Carlors Santana qui vient offrir la complainte extatique de ses riffs de guitare sur Greener. Un titre écrit en une nuit qui aborde le thème du mirage des réseaux sociaux.

FKJ est en concert le 28 août au festival Rock en Seine.

