"Gümüş", la ballade déchirante de Derya Yıldırım & Grup Şimşek

Formé en 2014 autour de la chanteuse et multi-instrumentiste turque basée à Berlin, Derya Yıldırım, le groupe réinvente les ballades folkloriques traditionnelles anatoliennes des années 60 et 70 tout en puisant dans un mélange enivrant de psychédélisme, de groove hypnotique, de jazz et de pop contemporaine. Après le single dansant Bal, la formation transcontinentale dévoile une chanson poignante de Dost 2, suite magnifique d'un projet lancé l'an dernier et dont le nom signifie "ami" en turc.

Sur ce titre Gümüş ("argent"), écrit avec l'écrivain Duygu Ağal, Derya Yıldırım nous bouleverse une fois encore avec sa voix pure en chantant un état particulier de l'âme, entre la vie et la mort. Une puissance émotionnelle sublimée par les mélodies de claviers d'antan et de Bağlama (luth turc) rythmées par un groove lancinant.

L'album Dost 2 sort le 11 novembre via Les Disques Bongo Joe & Catapulte Records et Derya Yıldırım & Grup Şimşek sont en concert le 18/11 à Petit Bain dans le cadre du festival Les Femmes S'en Mêlent.