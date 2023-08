Guns N’ Roses sort le titre "Perhaps"

Une démo de mauvaise qualité a longtemps circulé, la chanson Perhaps date en effet des sessions d’enregistrement de Chinese Democracy (2008) tout comme les deux derniers titres de Guns N’ Roses dévoilés en 2021, Hard Skool et Absurd. Après avoir réédité l'an dernier ses albums Use Your Illusion I et II, le groupe californien devrait ravir ses fans avec ce titre finalisé cette année par le trio originel Axl Rose, Slash et Duff McKagan qui décrit Perhaps comme sa "première nouvelle composition et enregistrement collectifs en 30 ans". Les rumeurs d'un nouvel album sont savamment entretenus par le groupe de hard rock qui a fait une halte sur scène à Paris en juillet, cinq ans après sa dernière venue en France.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



