Gyedu-Blay Ambolley reprend Thelonious Monk

Précurseur du highlife moderne aux côtés de ses compatriotes Sammy Lartey, Pat Thomas et Ebo Taylor, le saxophoniste et chanteur Gyedu-Blay Ambolley continue d'explorer les infinies possibilités de son cocktail afro-groove aussi militant que dansant. Aujourd'hui septuagénaire, le musicien s'entoure du groupe Hi-Life Jazz pour un pur bijou de collision entre ses racines ghanéennes, le highlife et son style Simigwa avec le funk afro-américain et les standards du jazz qui ont l'ont marqué.

« John Coltrane a dit que l'amour est suprême et nous l'avons entendu très haut et fort en Afrique » explique Ambolley qui a aussi choisi de revisiter les thèmes Footprints de Wayne Shorter, All Blues de Miles Davis ou Round Midnight de Thelonious Monk. Renommé Round Midnite ce dernier se transforme en balade aux rythmiques cubaines sur laquelle Gyedu-Blay Ambolley chante et séduit avec sa voix chaleureuse de baryton.

Né en 1947 dans la ville portuaire de Sekondi-Takoradi, une région appelée Ketan à l’ouest du Ghana, Gyedu-Blay Ambolley a marqué l'histoire de la musique africaine en 1973 avec son premier album solo Simigwa. Ses compositions novatrices, son phrasé parlé en langue fanti, assimilable au spoken word américain, ont valu à l'artiste de s'imposer comme le père de l’afro-rap ou du hiplife, mêlant rap et highlife.

Avec ses textes engagés, souvent déclamés avec dérision, son sens du groove, qui lui valut le titre de James Brown du Ghana, et ses expériences musicales, le saxophoniste ténor s'est vite imposé comme un artiste majeur du continent et du panafricanisme. Il a partagé la scène aux côtés d'artistes comme Miriam Makeba, Fela Kuti, George Howard, Angela Bofill, Norman Connors ou Manu Dibango. Trois ans après avoir célébré déjà ses racines sur l'album 11th Street, Sekondi, l'artiste a réuni un nouvel orchestre de virtuoses pour rendre hommage à ce jazz qui l'a toujours inspiré. Son 35ème album Gyedu-Blay Ambolley and Hi-Life Jazz est attendu le 7 octobre sur le label basé à Hanovre Agogo Records.

Gyedu-Blay Ambolley est en concert le 19 octobre au New Morning à Paris.