"Hackney Diamonds", l’insolent retour des Rolling Stones

Des légendes vivantes. Au sens propre. Voici le léger paradoxe temporel que tente d’enfoncer aujourd’hui le clip d’Angry, le nouveau morceau des Rolling Stones tout juste dévoilé sur leur chaine YouTube. Une vidéo insolente où jubile l'actrice Sydney Sweeney, et qui célèbre à force d'images d'archives sur les immenses panneaux publicitaires de la cité californienne l’épopée soixantenaire des totems du rock anglais. Un nouveau bras d’honneur, aussi, au temps qui passe de la part de ceux que plus grand monde n’oserait encore surnommer "papys du rock" aujourd'hui, tant leur tournée triomphale l’an passé a impressionné par la fougue et le doigté intact des septuagénaires.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Attendu depuis plusieurs semaines, Angry n’est d'ailleurs que la pointe émergée de l’iceberg Hackney Diamonds, le vingt-quatrième album studio des Rolling Stones attendu le 20 octobre prochain. Il s’agira surtout de leur premier disque de compositions originales depuis A Bigger Band sorti en 2005, même si Blue and Lonesome avait consacré il y a sept ans leur attachement séculaire au blues au travers d’une douzaine de reprises impeccables.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Alors qu'un titre avec le bassiste historique du groupe Bill Wyman a été annoncé (mais aussi possiblement avec Lady Gaga et Stevie Wonder), Hackney Diamonds sera bien le premier album du groupe publié en l’absence du distingué Charlie Watts, le maitre rythmique des Stones disparu il y a trois ans. Pourtant, et tandis qu’ils se prêtaient aujourd’hui au jeu d’une conférence de presse mondiale menée à Londres par la star américaine Jimmy Fallon, Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood ont aussi confié que leur plus fidèle comparse serait tout de même aux baguettes de Mess It Up et Live by the Sword, deux morceaux de ce nouvel album enregistrés avec lui dès 2019. Vivants ou morts, la légende des Stones continue.

Hackney Diamonds :

1. Angry

2. Get close

3. Depending on You

4. Bite My Head Off

5. Whole Wide World

6. Dreamy Skies

7. Mess It Up

8. Live by the Sword

9. Driving Me Too Hard

10. Tell Me Straight

11. Sweet Sound of Heaven

12. Rolling Stone Blues